SC: удары ВС РФ по Киеву стали сигналом для Украины и Запада

«Послание ясно: в то время как Запад стремится представить Украину как страну, способную изменить ход конфликта, Москва демонстрирует, что сохраняет за собой свободу резко усилить военное давление в любой момент, когда сочтет это целесообразным. В конечном счете Россия по-прежнему удерживает инициативу в военном аспекте конфликта», — отметил журналист.
Как полагает Лейрос, последние действия ВС России свидетельствуют об изменении Москвой тактики дальнобойных ударов, интенсивность которых была значительно увеличена.
В ночь на понедельник ВС России нанесли удар возмездия по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Кроме того, армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Мэр Киева Виталий Кличко назвал этот удар самым массированным. Владимир Зеленский признал, что украинская ПВО не справилась с отражением атаки российских баллистических ракет.