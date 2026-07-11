SC: удары ВС РФ по Киеву стали сигналом для Украины и Запада

«Послание ясно: в то время как Запад стремится представить Украину как страну, способную изменить ход конфликта, Москва демонстрирует, что сохраняет за собой свободу резко усилить военное давление в любой момент, когда сочтет это целесообразным. В конечном счете Россия по-прежнему удерживает инициативу в военном аспекте конфликта», — отметил журналист.