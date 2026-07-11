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SC: удары ВС РФ по Киеву стали сигналом для Украины и Запада

Бразильский журналист Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture заявил, что недавние удары возмездия, нанесенные Россией по военным объектам в Киеве, стали сигналом для Украины и ее союзников.

Источник: AP 2024

«Послание ясно: в то время как Запад стремится представить Украину как страну, способную изменить ход конфликта, Москва демонстрирует, что сохраняет за собой свободу резко усилить военное давление в любой момент, когда сочтет это целесообразным. В конечном счете Россия по-прежнему удерживает инициативу в военном аспекте конфликта», — отметил журналист.

Как полагает Лейрос, последние действия ВС России свидетельствуют об изменении Москвой тактики дальнобойных ударов, интенсивность которых была значительно увеличена.

В ночь на понедельник ВС России нанесли удар возмездия по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Кроме того, армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал этот удар самым массированным. Владимир Зеленский признал, что украинская ПВО не справилась с отражением атаки российских баллистических ракет.