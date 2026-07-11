ВС РФ постепенно уничтожают АЗС на пути от Киева к Чернигову

По данным украинского топливного эксперта Дмитрия Леушкина, более 200 местных АЗС уже сожжены за последние четыре недели. В Киеве накануне начался пожар на крупнейшей ТЭЦ-6. В Пересыпском районе также атаковано хранилище ГСМ вместе с топливозаправщиками.