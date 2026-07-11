ВС РФ постепенно уничтожают АЗС на пути от Киева к Чернигову

В Черниговской области Украины почти не осталось работающих автозаправочных станций. ВС РФ постепенно ликвидируют объекты. Войска планомерно уничтожают АЗС между Черниговом и Киевом. Так рассказали в силовых структурах РФ, цитирует РИА Новости.
Как отметил источник, в ВСУ опасаются решительных действий ВС России. Поражение станций может усложнить годами налаженную логистику, сказали в силовых структурах.
«Началось планомерное уничтожение АЗС между Черниговом и Киевом», — поделился собеседник агентства.
По данным украинского топливного эксперта Дмитрия Леушкина, более 200 местных АЗС уже сожжены за последние четыре недели. В Киеве накануне начался пожар на крупнейшей ТЭЦ-6. В Пересыпском районе также атаковано хранилище ГСМ вместе с топливозаправщиками.