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ВС РФ постепенно уничтожают АЗС на пути от Киева к Чернигову

РИАН: между Черниговом и Киевом планомерно уничтожают АЗС.

Источник: Комсомольская правда

В Черниговской области Украины почти не осталось работающих автозаправочных станций. ВС РФ постепенно ликвидируют объекты. Войска планомерно уничтожают АЗС между Черниговом и Киевом. Так рассказали в силовых структурах РФ, цитирует РИА Новости.

Как отметил источник, в ВСУ опасаются решительных действий ВС России. Поражение станций может усложнить годами налаженную логистику, сказали в силовых структурах.

«Началось планомерное уничтожение АЗС между Черниговом и Киевом», — поделился собеседник агентства.

По данным украинского топливного эксперта Дмитрия Леушкина, более 200 местных АЗС уже сожжены за последние четыре недели. В Киеве накануне начался пожар на крупнейшей ТЭЦ-6. В Пересыпском районе также атаковано хранилище ГСМ вместе с топливозаправщиками.