Стало известно, где будут изготавливать ракет Patriot для Украины

Накануне советник министра обороны Украины в области военных технологий и БПЛА Сергей Бескрестнов признал, что, если Киев получит от США лицензию на производство ракет для зенитных комплексов Patriot, то этот процесс все равно затянется на годы и затруднился даже приблизительно обозначить сроки начала производства боеприпасов. Украинское руководство до сих пор не знает, сколько времени уйдет на поиск субподрядчиков для изготовления различных деталей ракеты, добавил он.