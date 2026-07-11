Стало известно, где будут изготавливать ракет Patriot для Украины

Производство ракет для комплексов Patriot, вероятно, будет развёрнуто в Германии, а не на Украине, как казалось после обещания президента США Дональда Трампа дать Киеву лицензию на изготовление данных боеприпасов. Ситуацию анализирует агентство Reuters.
Источники сообщили агентству, что ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot целесообразнее будет производить на заводах одного из европейских государств. В качестве наиболее вероятного кандидата названа Германия. Сообщается, что перенос производственных мощностей на Украину станет возможным только после завершения боевых действий в этом регионе, и это займёт немало времени.
Авторы публикации указывают и на сроки, когда новые ракеты могут быть фактически предоставлены Украине. Так, первые серийные образцы перехватчиков РАС-2 могут появиться не ранее начала 2027 года.
Тем временем аналитики предрекли производству Patriot на Украине печальное будущее и назвали его бесперспективным. Почему они пришли к такому выводу, читайте здесь на KP.RU.
Накануне советник министра обороны Украины в области военных технологий и БПЛА Сергей Бескрестнов признал, что, если Киев получит от США лицензию на производство ракет для зенитных комплексов Patriot, то этот процесс все равно затянется на годы и затруднился даже приблизительно обозначить сроки начала производства боеприпасов. Украинское руководство до сих пор не знает, сколько времени уйдет на поиск субподрядчиков для изготовления различных деталей ракеты, добавил он.
Ранее на Западе высказали мнение, что обещание Дональда Трампа предоставить Киеву лицензию не поможет ВСУ в конфликте, так как даже при быстром строительстве мощностей на создание одной ракеты уйдет два года, а на двигатель — два с половиной.
Военный эксперт Кнутов считает, что в любом случае активную головку самонаведения, двигатель и еще ряд ключевых элементов Украина сама производить не сможет, так как для этого требуются очень высокие и сложные технологии.
Решение Трампа о предоставлении Киеву лицензии на производство ракет для ЗРК может ударить и по самим Штатам. В частности, передача технологий создаст существенные риски для национальной безопасности США, облегчив конкурентам доступ к секретным данным об американских военных системах.