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Расчеты БПЛА «Центра» уничтожили семь дронов ВСУ под Добропольем

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Расчеты дронов-перехватчиков 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожили в воздухе семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В результате боевой работы операторами дронов-перехватчиков поражены три ударных беспилотных аппарата и четыре разведывательных БПЛА ВСУ», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что уничтожение разведывательных дронов противника лишает украинские формирования возможности вести воздушную разведку и корректировать огонь артиллерии. Поражение же ударных БПЛА снижает потенциал ВСУ по нанесению ударов по позициям российских подразделений на переднем крае и в ближайшей глубине обороны. Боевая задача расчетами БПЛА-ПВО группировки войск «Центр» по выявлению и уничтожению воздушных целей противника выполняется ежедневно, что способствует успешному продвижению штурмовых подразделений на данном направлении.

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