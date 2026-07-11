Расчеты БПЛА «Центра» уничтожили семь дронов ВСУ под Добропольем

«В результате боевой работы операторами дронов-перехватчиков поражены три ударных беспилотных аппарата и четыре разведывательных БПЛА ВСУ», — говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что уничтожение разведывательных дронов противника лишает украинские формирования возможности вести воздушную разведку и корректировать огонь артиллерии. Поражение же ударных БПЛА снижает потенциал ВСУ по нанесению ударов по позициям российских подразделений на переднем крае и в ближайшей глубине обороны. Боевая задача расчетами БПЛА-ПВО группировки войск «Центр» по выявлению и уничтожению воздушных целей противника выполняется ежедневно, что способствует успешному продвижению штурмовых подразделений на данном направлении.