Южная группировка уничтожила группу ВСУ в Алексеево-Дружковке

В ведомстве рассказали, что артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса Южной группировки войск продолжают методично уничтожать одиночные разрозненные группы военных ВСУ, сбежавших из Константиновки в прилегающие к городу населенные пункты. Пытаясь избежать поражения российскими дронами и артиллерией, противник постоянно перемещается по Алексеево-Дружковке и устраивает временные укрытия в частных домах, покинутых мирными жителями.
«Разведка с воздуха засекает передвижение групп противника и передает все необходимые данные по ним расчетам артиллерии, которые наносят точечные удары по зданиям, где засели вэсэушники. В результате огневого поражения очередное укрытие вместе с находившейся в нем живой силой противника в Алексеево-Дружковке было уничтожено», — говорится в сообщении.
Кроме того, операторы войск беспилотных систем в ходе воздушной разведки обнаружили в районе Дружковки и Алексеево-Дружковки наземные робототехнические комплексы ВСУ, осуществлявшие подвоз боеприпасов и материальных средств украинским боевикам. После подтверждения целей по НРТК были нанесены удары FPV-дронами подразделений 77-го отдельного мотострелкового и 103-го мотострелкового полков. В результате атаки четыре НРТК были уничтожены, а доставка боеприпасов украинским формированиям сорвана.