Южная группировка уничтожила группу ВСУ в Алексеево-Дружковке

«Разведка с воздуха засекает передвижение групп противника и передает все необходимые данные по ним расчетам артиллерии, которые наносят точечные удары по зданиям, где засели вэсэушники. В результате огневого поражения очередное укрытие вместе с находившейся в нем живой силой противника в Алексеево-Дружковке было уничтожено», — говорится в сообщении.