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Операторы дронов «Востока» в режиме «свободной охоты» сорвали ротацию наемников

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» в ходе «свободной охоты» уничтожили пикапы с иностранными наемниками ВСУ в Запорожской области, сорвав ротацию противника, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве рассказали, что в ходе разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки войск «Восток» обнаружили перемещение автомобильной техники, на которой противник осуществлял ротацию живой силы.

«Получив данные о предполагаемых маршрутах движения противника, операторы ударных БПЛА вышли на “свободную охоту”. Расчеты последовательно атаковали пикапы ВСУ, перевозившие живую силу к передовым позициям, не позволив противнику завершить переброску подразделений. В результате боевой работы уничтожены пикапы ВСУ и находившиеся в них иностранные наемники», — говорится в сообщении.

Кроме того, операторы разведывательных дронов обнаружили технических специалистов подразделений БПЛА ВСУ, осуществлявших запуск аппаратов, и установили места размещения пунктов управления БПЛА и антенн связи противника. Координаты выявленных объектов передали артиллеристам. Расчеты самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» заняли огневые позиции и нанесли удары по пунктам управления беспилотниками.

В результате боевой работы на позициях уничтожены пункты управления БПЛА, антенны связи, гексакоптеры типа «Баба-яга», разведывательные БПЛА квадрокоптерного типа, а также оборудование и специалисты подразделений беспилотных войск ВСУ. Уничтожение выявленных объектов нарушило управление беспилотниками противника и снизило возможности ВСУ по ведению воздушной разведки на данном участке.

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