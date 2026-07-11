Операторы дронов «Востока» в режиме «свободной охоты» сорвали ротацию наемников

В ведомстве рассказали, что в ходе разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки войск «Восток» обнаружили перемещение автомобильной техники, на которой противник осуществлял ротацию живой силы.
«Получив данные о предполагаемых маршрутах движения противника, операторы ударных БПЛА вышли на “свободную охоту”. Расчеты последовательно атаковали пикапы ВСУ, перевозившие живую силу к передовым позициям, не позволив противнику завершить переброску подразделений. В результате боевой работы уничтожены пикапы ВСУ и находившиеся в них иностранные наемники», — говорится в сообщении.
Кроме того, операторы разведывательных дронов обнаружили технических специалистов подразделений БПЛА ВСУ, осуществлявших запуск аппаратов, и установили места размещения пунктов управления БПЛА и антенн связи противника. Координаты выявленных объектов передали артиллеристам. Расчеты самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» заняли огневые позиции и нанесли удары по пунктам управления беспилотниками.
В результате боевой работы на позициях уничтожены пункты управления БПЛА, антенны связи, гексакоптеры типа «Баба-яга», разведывательные БПЛА квадрокоптерного типа, а также оборудование и специалисты подразделений беспилотных войск ВСУ. Уничтожение выявленных объектов нарушило управление беспилотниками противника и снизило возможности ВСУ по ведению воздушной разведки на данном участке.