FPV-дроны уничтожили робототехнические комплексы ВСУ под Красным Лиманом

«На кадрах объективного контроля прямые попадания FPV-дронов и уничтожение нескольких дистанционно управляемых роботизированных комплексов ВСУ, которыми противник пытался доставить продовольствие, боекомплект и топливо на свои позиции», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что, применяя ударные БПЛА по технике ВСУ, операторы войск беспилотных систем ослабляют противника и обеспечивают продвижение штурмовых подразделений 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении.