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FPV-дроны уничтожили робототехнические комплексы ВСУ под Красным Лиманом

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в районе Красного Лимана уничтожили несколько наземных робототехнических комплексов (НРТК) ВСУ, доставлявших на позиции противника материальные средства. Об этом сообщили в Минобороны России, показав соответствующие кадры.

Источник: Соцсети

«На кадрах объективного контроля прямые попадания FPV-дронов и уничтожение нескольких дистанционно управляемых роботизированных комплексов ВСУ, которыми противник пытался доставить продовольствие, боекомплект и топливо на свои позиции», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что, применяя ударные БПЛА по технике ВСУ, операторы войск беспилотных систем ослабляют противника и обеспечивают продвижение штурмовых подразделений 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении.

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