Группировка «Север» уничтожила склад FPV-дронов ВСУ в Сумской области

Там рассказали, что ночью операторы зафиксировали точку взлета гексакоптера, а в дневное время сначала обнаружили замаскированный в лесополосе склад с FPV-дронами и неподалеку от него — пункт управления беспилотной авиацией ВСУ с антеннами и генератором. Первым ударом был уничтожен склад, а следующим дроном с осколочно-фугасной боевой частью нанесено огневое поражение по пункту управления беспилотниками.