Группировка «Север» уничтожила склад FPV-дронов ВСУ в Сумской области

«Расчетами подразделения войск беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” в ходе комплекса разведывательно-ударных мероприятий обнаружены и уничтожены тяжелый ударный гексакоптер типа R-18, склад с FPV-дронами, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ», — сказали в ведомстве.
Там рассказали, что ночью операторы зафиксировали точку взлета гексакоптера, а в дневное время сначала обнаружили замаскированный в лесополосе склад с FPV-дронами и неподалеку от него — пункт управления беспилотной авиацией ВСУ с антеннами и генератором. Первым ударом был уничтожен склад, а следующим дроном с осколочно-фугасной боевой частью нанесено огневое поражение по пункту управления беспилотниками.