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Группировка «Север» уничтожила склад FPV-дронов ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Операторы беспилотников группировки войск «Север» выявили и уничтожили склад FPV-дронов, а также пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчетами подразделения войск беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” в ходе комплекса разведывательно-ударных мероприятий обнаружены и уничтожены тяжелый ударный гексакоптер типа R-18, склад с FPV-дронами, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ», — сказали в ведомстве.

Там рассказали, что ночью операторы зафиксировали точку взлета гексакоптера, а в дневное время сначала обнаружили замаскированный в лесополосе склад с FPV-дронами и неподалеку от него — пункт управления беспилотной авиацией ВСУ с антеннами и генератором. Первым ударом был уничтожен склад, а следующим дроном с осколочно-фугасной боевой частью нанесено огневое поражение по пункту управления беспилотниками.