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Группировка «Восток» уничтожила резервы ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Восток» уничтожили резервы ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Операторы разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки войск “Восток” обнаружили подвоз резервов ВСУ в район населенного пункта Великомихайловка.

Получив целеуказание, расчеты БМ-21 «Град» нанесли удар пакетом реактивных снарядов по району размещения резервов противника. В результате боевой работы уничтожены пункты временной дислокации, автомобильная техника и более 30 боевиков ВСУ", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, уничтожение резервов противника сорвало их переброску к передовым позициям и снизило возможности ВСУ по усилению обороны в районе Великомихайловки.

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