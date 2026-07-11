Группировка «Восток» уничтожила резервы ВСУ в Днепропетровской области

«Операторы разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки войск “Восток” обнаружили подвоз резервов ВСУ в район населенного пункта Великомихайловка.
Получив целеуказание, расчеты БМ-21 «Град» нанесли удар пакетом реактивных снарядов по району размещения резервов противника. В результате боевой работы уничтожены пункты временной дислокации, автомобильная техника и более 30 боевиков ВСУ", — говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, уничтожение резервов противника сорвало их переброску к передовым позициям и снизило возможности ВСУ по усилению обороны в районе Великомихайловки.