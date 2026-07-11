В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

В столице Украины ночью раздались взрывы. Их услышали после сигнала о воздушной тревоге. О взрывах в Киеве сообщает «Общественное» в Telegram-канале.
По данным телеканала, громкие звуки были слышны в украинской столице около 03:40. Всего прогремело несколько таких серий.
Кроме того, взрывы раздались в Сумах и Одесской области. В этих регионах сейчас действует сигнал воздушной опасности, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Во Львове вечером 8 июля началась мощная акция протеста. Жители вышли на улицы из-за силовых мер сотрудников ТЦК в отношении молодого человека. После бунта власти провели срочное совещание. Известно, что митингующие заблокировали автомобили ТЦК. Один из них протестующим удалось перевернуть.