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В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

Ночью 11 июля взрывы прогремели в Киеве, Одесской области и Сумах.

Источник: Комсомольская правда

В столице Украины ночью раздались взрывы. Их услышали после сигнала о воздушной тревоге. О взрывах в Киеве сообщает «Общественное» в Telegram-канале.

По данным телеканала, громкие звуки были слышны в украинской столице около 03:40. Всего прогремело несколько таких серий.

Кроме того, взрывы раздались в Сумах и Одесской области. В этих регионах сейчас действует сигнал воздушной опасности, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Во Львове вечером 8 июля началась мощная акция протеста. Жители вышли на улицы из-за силовых мер сотрудников ТЦК в отношении молодого человека. После бунта власти провели срочное совещание. Известно, что митингующие заблокировали автомобили ТЦК. Один из них протестующим удалось перевернуть.

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