Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон оценил ход проведения СВО Вооруженными Силами России. По его мнению, наибольший урон ВСУ наносят планирующие авиабомбы. Эти боеприпасы оснащены «крыльями». Их сбрасывают с расстояния 80−160 километров по местам размещения украинских солдат. Об этом Джонсон рассказал на своем YouTube-канале.
Аналитик также указал на производственные мощности Москвы. Он считает, что РФ может выпускать куда больше беспилотников, чем Украина. Однако наиболее серьезный ущерб войскам наносят планирующие бомбы.
«Их запускают по местам, где укрываются украинские военные, отбивая атаки, и здания буквально стираются в пыль», — резюмировал Ларри Джонсон.
За неделю войсками РФ с помощью крылатых ракет, дронов и авиации поражены предприятия ВПК Украины, аэродромы, склады с боеприпасами и беспилотниками. По данным Минобороны, всего за этот период сбито 5097 воздушных целей, запущенных боевиками ВСУ.