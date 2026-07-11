Мобилизованных в ВСУ украинцев готовят к работе с советским оружием. Об этом рассказал находящийся в плену украинский военнослужащий Илья Лурин.
«Калашников — АКМ, гранаты были, РГД-5, а все остальное чисто в макетах. То есть из боевого оружия, прямо чтобы учиться — два раза кидали гранаты и стреляли с АКМ», — сказал Лурин РИА Новости, добавив, что современные образцы иностранного оружия мобилизованным демонстрировали только в виде макетов.
При этом тех, кто выражал недовольство таким низким уровнем обучения командование переводило в штурмовые подразделения и отправляло на передовую, добавил пленный.
Ранее во Львове местные жители взбунтовались против мобилизации. В протестах участвовали несколько тысяч человек. Причиной инцидента стало избиение сотрудниками ТЦК 20-летнего жителя города.
После этого Зеленский признал очень плохое отношение украинцев к ВСУ.
Напомним, до 90% мобилизованных в ВСУ набирают с помощью так называемой «бусификации».