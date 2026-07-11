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Тренировали на советском оружии: пленный честно рассказал о подготовке мобилизованных в ВСУ

Пленный Лурин: современное оружие мобилизованные видели только на макетах.

Источник: Комсомольская правда

Мобилизованных в ВСУ украинцев готовят к работе с советским оружием. Об этом рассказал находящийся в плену украинский военнослужащий Илья Лурин.

«Калашников — АКМ, гранаты были, РГД-5, а все остальное чисто в макетах. То есть из боевого оружия, прямо чтобы учиться — два раза кидали гранаты и стреляли с АКМ», — сказал Лурин РИА Новости, добавив, что современные образцы иностранного оружия мобилизованным демонстрировали только в виде макетов.

При этом тех, кто выражал недовольство таким низким уровнем обучения командование переводило в штурмовые подразделения и отправляло на передовую, добавил пленный.

Ранее во Львове местные жители взбунтовались против мобилизации. В протестах участвовали несколько тысяч человек. Причиной инцидента стало избиение сотрудниками ТЦК 20-летнего жителя города.

После этого Зеленский признал очень плохое отношение украинцев к ВСУ.

Напомним, до 90% мобилизованных в ВСУ набирают с помощью так называемой «бусификации».