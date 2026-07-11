Тренировали на советском оружии: пленный честно рассказал о подготовке мобилизованных в ВСУ

«Калашников — АКМ, гранаты были, РГД-5, а все остальное чисто в макетах. То есть из боевого оружия, прямо чтобы учиться — два раза кидали гранаты и стреляли с АКМ», — сказал Лурин РИА Новости, добавив, что современные образцы иностранного оружия мобилизованным демонстрировали только в виде макетов.