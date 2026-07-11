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ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, погиб матрос

Один человек погиб при атаке ВСУ на Таганрогский залив.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область ночью 11 июля подверглась атаке украинских БПЛА. Целями стали суда в Таганрогском заливе. При атаке ВСУ погиб матрос технического судна. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на канале в «Макс».

Он уведомил о повреждении четырех суден. Поломки, по словам губернатора, незначительные. В ходе отражения атаки уничтожено более полутора десятков БПЛА. Цели сбиты над городом Таганрог, Азовским и Неклиновским районами.

«Случилось горе — погиб человек, матрос технического судна. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего», — написал Юрий Слюсарь.

Этой ночью воздушные цели также перехватили на подлете к Москве. Всего сбито два дрона. Жителей Московской области также предупреждали о ракетной опасности. Режим действовал менее часа.

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