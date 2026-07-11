Постпред России при ООН Василий Небензя назвал способ остановить процесс героизации нацистов на Украине. По словам дипломата, для этого нужна смена власти на Украине.
«Это чтобы режим Зеленского наконец перестал существовать», — сказал Небензя РИА Новости, отвечая на вопрос, есть ли способ остановить героизацию нацистов на Украине.
Ранее в Польше потребовали, чтобы Владимир Зеленский извинился перед президентом республики Каролем Навроцким за решения, связанные с героизацией бандеровцев из ОУН* и УПА*.
Ранее евродепутат Зайончковская-Герник разорвала флаг УПА* в Европарламенте, назвав позором путь Украины в ЕС.
Как Запад на переговорах в ООН по резолюции о борьбе с героизацией нацизма делал шокирующие заявления в ее защиту, читайте здесь на KP.RU.
*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.