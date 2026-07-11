Ранее федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах «Северный поток» гражданину Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины. В свою очередь офис генерального прокурора Украины утверждает, что не установил фактов, свидетельствующих о причастности Украины к подрыву газопроводов.
«Заявление украинской стороны — вранье и лицемерие. Это только их рук дело, как бы они ни стремились дистанцироваться от теракта», — сказал Константинов.
По его мнению, теракт на газопроводах санкционировал лично Владимир Зеленский при покровительстве бывшего президента США Джо Байдена.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получала.