РИА Новости: ВСУ укрывают офицеров, убивших своих командиров взводов

Ранее в Николаевской области был задержан украинский военнослужащий, открывший огонь из автомата по двум сослуживцам. Инцидент произошел на месте дислокации подразделения ВСУ во время совместного распития алкоголя — между военными вспыхнул конфликт, переросший в стрельбу. Оба пострадавших скончались на месте.