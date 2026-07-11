Командование украинской армии в Черниговской области укрывает старших офицеров танкового батальона 143-й бригады ВСУ, причастных к убийствам собственных подчиненных. Об этом сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.
По данным собеседников агентства, речь идет о гибели нескольких командиров взводов. Среди названных жертв — военнослужащий А. В. Жарый. Силовики подчеркнули, что командование сознательно скрывает офицеров, «причастных к зверским убийствам», от правосудия.
Источники отметили, что угрозы в адрес предполагаемых преступников поступают от родственников погибших военнослужащих и от сослуживцев убитых, которые добиваются наказания виновных.
Ранее в Николаевской области был задержан украинский военнослужащий, открывший огонь из автомата по двум сослуживцам. Инцидент произошел на месте дислокации подразделения ВСУ во время совместного распития алкоголя — между военными вспыхнул конфликт, переросший в стрельбу. Оба пострадавших скончались на месте.