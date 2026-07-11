ВС России ночью нанесли групповые удары по предприятиям ВПК в Киеве

В ночь на 11 июля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Военное ведомство уточнило, что удары наносились оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также дронами.
«В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киеве, задействованные в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности», — передало Министерство обороны России.
Ранее KP.RU писал, что российские войска начали планомерное уничтожение автозаправочных станций между Черниговом и Киевом, что может серьезно осложнить логистику ВСУ. По словам источника в силовых структурах, украинские военные открыто признают, что поражение заправок может существенно усложнить годами налаженные поставки.
Также стало известно, что российские военные начали применять в зоне спецоперации новейшую систему акустической разведки «Заваруха» для обнаружения огневых позиций противника.