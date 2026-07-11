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ВС России ночью нанесли групповые удары по предприятиям ВПК в Киеве

Удары ВС РФ наносились высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 11 июля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Военное ведомство уточнило, что удары наносились оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также дронами.

«В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киеве, задействованные в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности», — передало Министерство обороны России.

Ранее KP.RU писал, что российские войска начали планомерное уничтожение автозаправочных станций между Черниговом и Киевом, что может серьезно осложнить логистику ВСУ. По словам источника в силовых структурах, украинские военные открыто признают, что поражение заправок может существенно усложнить годами налаженные поставки.

Также стало известно, что российские военные начали применять в зоне спецоперации новейшую систему акустической разведки «Заваруха» для обнаружения огневых позиций противника.

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