Российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре в Одесской области

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области. Об этом 11 июля, в субботу, сообщило Министерство обороны РФ.
Военное ведомство передало, что удары ВС РФ имели групповой характер и наносились высокоточным оружием большой дальности наземного, а также воздушного базирования. Кроме того, использовались дроны.
Уточняется, что пораженные объекты портовой инфраструктуры применялись киевским режимом для доставки и хранения грузов военной направленности, а также горюче-смазочных материалов.
Ранее KP.RU писал, что в ночь на 11 июля Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.
Также стало известно, что ВС РФ начали планомерно уничтожать автозаправочные станции между Черниговом и Киевом, это способно серьезно осложнить логистику вооруженных сил Украины, а также налаженные поставки топлива.