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МО РФ сообщило об уничтожении локомотива под Черниговом «Геранью-2 Сикер»

«Герань-2 Сикер» поразила железнодорожный локомотив в Сновске.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска уничтожили железнодорожный локомотив в Черниговской области с помощью беспилотника «Герань-2 Сикер». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что удар был нанесен по объекту в городе Сновск. По данным объективного контроля, цель поражена полностью. В министерстве подтвердили, что локомотив выведен из строя.

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным объектам и объектам критической инфраструктуры Украины, задействованным в обеспечении ВСУ.

10 июля в Минобороны РФ сообщили о поражении насыпной переправы ВСУ в ДНР. Удар по объекту наносился фугасными авиационными бомбами ФАБ-500. Кроме того, в пятницу российские войска применили 500-килограммовые боеприпасы по пункту временной дислокации украинских сил и пункту управления беспилотниками в Харьковской области.