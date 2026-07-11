МО РФ сообщило об уничтожении локомотива под Черниговом «Геранью-2 Сикер»

Российские войска уничтожили железнодорожный локомотив в Черниговской области с помощью беспилотника «Герань-2 Сикер». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что удар был нанесен по объекту в городе Сновск. По данным объективного контроля, цель поражена полностью. В министерстве подтвердили, что локомотив выведен из строя.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным объектам и объектам критической инфраструктуры Украины, задействованным в обеспечении ВСУ.
10 июля в Минобороны РФ сообщили о поражении насыпной переправы ВСУ в ДНР. Удар по объекту наносился фугасными авиационными бомбами ФАБ-500. Кроме того, в пятницу российские войска применили 500-килограммовые боеприпасы по пункту временной дислокации украинских сил и пункту управления беспилотниками в Харьковской области.