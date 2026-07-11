МО РФ сообщило об уничтожении локомотива под Черниговом «Геранью-2 Сикер»

10 июля в Минобороны РФ сообщили о поражении насыпной переправы ВСУ в ДНР. Удар по объекту наносился фугасными авиационными бомбами ФАБ-500. Кроме того, в пятницу российские войска применили 500-килограммовые боеприпасы по пункту временной дислокации украинских сил и пункту управления беспилотниками в Харьковской области.