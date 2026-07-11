178 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что накануне вечером силы противовоздушной обороны сбили 144 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем.
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