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178 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России

СИМФЕРОПОЛЬ, РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 178 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило в субботу Министерство обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что накануне вечером силы противовоздушной обороны сбили 144 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем.

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