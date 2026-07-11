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178 дронов ВСУ уничтожили силы ПВО над регионами России за ночь

Беспилотники сбиты над 9 регионами, включая Московский, Краснодарский край, Крым и акватории Азовского и Черного морей.

Источник: Комсомольская правда

За ночь с 20.00 10 июля до 8.00 11 июля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 11 июля, в субботу, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Дроны сбиты над Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Крым и Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее KP.RU писал, что в ночь с 10 на 11 июля Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, а также по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле, используемых в интересах ВСУ.

10 июля российские военные с помощью ударных беспилотников «Гербера сикер» нанесли удар по объектам ВСУ в районе Доброполья.

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