178 дронов ВСУ уничтожили силы ПВО над регионами России за ночь

За ночь с 20.00 10 июля до 8.00 11 июля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 11 июля, в субботу, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Дроны сбиты над Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Крым и Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее KP.RU писал, что в ночь с 10 на 11 июля Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, а также по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле, используемых в интересах ВСУ.
10 июля российские военные с помощью ударных беспилотников «Гербера сикер» нанесли удар по объектам ВСУ в районе Доброполья.