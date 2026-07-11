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ВС РФ нанесли удары по объектам ВПК в Киеве и Одесской области

Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов по военным объектам в Киеве и Одесской области.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Сегодня ночью нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами», — указывает ведомство на платформе «Макс».

В столице Украины целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности.

В Одессе, Черноморске и Измаиле поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Как уточнили в Минобороны, в ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.