Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 178 БПЛА

Согласно информации оперативного штаба Краснодарского края, в течение прошедшей ночи в нескольких муниципальных образованиях региона объявляли беспилотную опасность и угрозу ракетной атаки. В Новороссийске была объявлена угроза ракетной атаки, а также атаки беспилотников, в городе работали сирены. Беспилотную опасность объявляли на территории Сочи и Туапсинского округа. На фоне этого в аэропорту Сочи вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, которые сняли утром 11 июля.