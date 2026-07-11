Жительница Константиновки прятала ребенка в сумке от ВСУ

«У меня девчонка жила чуть в другом районе, где много многоэтажек, и она тоже сына своего вывозила, завозила в дорожной сумке, муж на плечах заносил его», — рассказала Седашова. По ее словам, прятать детей в квартирах было сложно, поскольку дети обычно шумят.