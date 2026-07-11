Жительница Константиновки Елена Седашова рассказала РИА Новости, что до освобождения города российскими войсками многие семьи прятали детей от принудительной эвакуации, которую проводили украинские силовики. По ее словам, люди боялись, что соседи сообщат о детях властям.
«У меня девчонка жила чуть в другом районе, где много многоэтажек, и она тоже сына своего вывозила, завозила в дорожной сумке, муж на плечах заносил его», — рассказала Седашова. По ее словам, прятать детей в квартирах было сложно, поскольку дети обычно шумят.
Ранее российские войска полностью освободили Константиновку. Президент РФ Владимир Путин назвал город ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
Ранее KP.RU писал, что 10-летняя София, спасенная российскими военными из Константиновки, рассказала о лживых обещаниях украинских боевиков. По словам девочки, ВСУшники обещали ее семье эвакуацию, но вместо этого бросили их умирать от голода.