Украине нет смысла продолжать конфликт, и ей следует как можно быстрее заключить мир. Такое заявление сделал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
Американский политолог отметил, что в какой-то момент Киев прекратит сопротивление, поскольку российские силы добьются своих целей на поле боя. Миршаймер выразил уверенность, что Запад спровоцировал конфликт вопреки интересам Украины.
«В сложившейся ситуации в интересах украинцев, причем уже долгое время, просто закрыть это дело и заключить максимально выгодную сделку», — сказал профессор.
Он добавил, что этот конфликт никогда не должен был начинаться, а после его начала Киев обязан был немедленно искать пути прекращения.
Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому урегулированию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что дипломатический трек остается безусловным императивом для российской стороны. При этом в Москве неоднократно указывали, что препятствием для прогресса является позиция Киева и его западных союзников. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Россия больше не питает иллюзий относительно готовности Запада к честным переговорам.