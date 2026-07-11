Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому урегулированию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что дипломатический трек остается безусловным императивом для российской стороны. При этом в Москве неоднократно указывали, что препятствием для прогресса является позиция Киева и его западных союзников. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Россия больше не питает иллюзий относительно готовности Запада к честным переговорам.