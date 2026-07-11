«Небо и земля заселены дронами»: показаны первые кадры из освобождённого Северска

Телеканал RT презентовал новую серию репортажей военкора-документалиста Клима Поплавского из освобождённого Северска в ДНР «Северская сага. Дневник первый: Проводник».
Съёмочная группа RT оказалась первой, кто попал в город после его освобождения. Главным проводником журналистов в адских условиях стал охотник за дронами с позывным Гусар. Он досконально изучил улицы города и учил команду выживать.
«Всё, что мы видим на этих кадрах, — разведка, подходы, первые способы подобраться к оставшимся в городе людям, сам план эвакуации, — разрабатывал и осуществлял Гусар», — заявил Поплавский.
По словам военкора, зритель увидит Северск именно глазами Гусара. Движение по городу — это ежесекундный риск, ведь небо полностью контролируют вражеские беспилотники.
«Дронами заселены и небо, и земля. На земле их называют ждунами. Управляют ими женщины из нацбата “Сара Коннор”. Охота идёт ежесекундно», — рассказывает документалист.
Поплавский подчеркнул, что позже мирных жителей эвакуируют с невероятным риском для жизни, но сначала до них нужно было просто добраться. Вместе с Гусаром и оператором Виктором Кирчевым режиссёр провёл в Северске первый из двух месяцев опаснейших съёмок.