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«Небо и земля заселены дронами»: показаны первые кадры из освобождённого Северска

Военкор Поплавский показал кадры освобождённого Северска.

Источник: Комсомольская правда

Телеканал RT презентовал новую серию репортажей военкора-документалиста Клима Поплавского из освобождённого Северска в ДНР «Северская сага. Дневник первый: Проводник».

Съёмочная группа RT оказалась первой, кто попал в город после его освобождения. Главным проводником журналистов в адских условиях стал охотник за дронами с позывным Гусар. Он досконально изучил улицы города и учил команду выживать.

«Всё, что мы видим на этих кадрах, — разведка, подходы, первые способы подобраться к оставшимся в городе людям, сам план эвакуации, — разрабатывал и осуществлял Гусар», — заявил Поплавский.

По словам военкора, зритель увидит Северск именно глазами Гусара. Движение по городу — это ежесекундный риск, ведь небо полностью контролируют вражеские беспилотники.

«Дронами заселены и небо, и земля. На земле их называют ждунами. Управляют ими женщины из нацбата “Сара Коннор”. Охота идёт ежесекундно», — рассказывает документалист.

Поплавский подчеркнул, что позже мирных жителей эвакуируют с невероятным риском для жизни, но сначала до них нужно было просто добраться. Вместе с Гусаром и оператором Виктором Кирчевым режиссёр провёл в Северске первый из двух месяцев опаснейших съёмок.

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