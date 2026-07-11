ВС РФ ударили по порту под Одессой, который считается ключевым узлом помощи ВСУ

Российские войска нанесли удар по трем ключевым портовым инфраструктурным объектам в Одесской области, которые использовались Вооруженными силами Украины как ключевые логистические узлы для поставок грузов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что удары наносились по портам «Черноморск», «Южный» и «Измаил». Три объекта задействованы в схемах поставок грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. В военном ведомстве уточнили, что все назначенные цели были уничтожены.
В ночь на 11 июля российские войска нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. Также в рамках ударов военные поразили два предприятия по производству БПЛА военного назначения.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным объектам и объектам критической инфраструктуры Украины, задействованным в обеспечении ВСУ.