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ВС РФ поразили предприятия «Аэродрон» и «Фанплит» по производству БПЛА в Киеве

Российские войска нанесли удары по предприятиям Украины, выпускающим боевые дроны.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны РФ сообщило, что ВС России в ходе ударов по объектам военно-промышленного комплекса Киева поразили два предприятия по производству БПЛА военного назначения: «Аэродрон» и «Фанплит». Атака была произведена в ночь на 11 июля.

«Аэродрон» специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотников высокой грузоподъемности и большой дальности — «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери». «Фанплит» замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели, но на самом деле осуществляет сборку и хранение БПЛА «Файер Пойнт-2» с дальностью полета до 200 км, а также комплектующих для их боевого оснащения.

Ранее KP.RU сообщал, что в течение ночи система ПВО отразила массированную воздушную атаку, сбив почти 180 беспилотников в нескольких регионах, от Брянской области до Краснодарского края и Крыма.

Одновременно с атаками на киевские предприятия ударам ВС РФ подверглись также портовые объекты в Одесской области, через которые, по данным военных, осуществляется снабжение украинской армии.

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