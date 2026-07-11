Минобороны раскрыло подробности ночных ударов по объектам ВПК на Украине

В столице Украины целями стали промышленное предприятие «Аэродрон», которое занимается разработкой и выпуском тяжелых беспилотных летательных аппаратов, а также ЧАО «Фанплит». Как уточняется в ведомственной сводке на платформе «Макс», на указанном предприятии осуществляется сборка и хранение дронов «Файер Пойнт — 2», способных преодолевать расстояние до 200 километров.
«Предприятие замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели, что позволяет скрывать истинное назначение объекта от разведки и легально перемещать грузы», — говорится в заявлении оборонного ведомства.
В Одесской области удары были нанесены по трем портам. В их числе порт Черноморск, который, по данным Минобороны, является ключевым логистическим узлом для поставок военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ, порт Южный, выполняющий аналогичные функции, и порт Измаил, обозначенный как важнейший альтернативный логистический узел для украинских сил на Дунае.
На этих объектах поражению подверглись места хранения вооружения и военной техники, резервуары для горюче-смазочных материалов, а также инфраструктура, задействованная в разгрузке грузов военного назначения.
Согласно информации украинского издания «Страна.ua», средства противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты «Искандер-М» в воздушном пространстве над Киевом.
В Минобороны отметили, что в ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.