Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны раскрыло подробности ночных ударов по объектам ВПК на Украине

Министерство обороны России сообщило, что в ночное время Вооружённые силы РФ нанесли групповые удары по военным объектам в Киеве и Одесской области.

Источник: РИА "Новости"

В столице Украины целями стали промышленное предприятие «Аэродрон», которое занимается разработкой и выпуском тяжелых беспилотных летательных аппаратов, а также ЧАО «Фанплит». Как уточняется в ведомственной сводке на платформе «Макс», на указанном предприятии осуществляется сборка и хранение дронов «Файер Пойнт — 2», способных преодолевать расстояние до 200 километров.

«Предприятие замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели, что позволяет скрывать истинное назначение объекта от разведки и легально перемещать грузы», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Одесской области удары были нанесены по трем портам. В их числе порт Черноморск, который, по данным Минобороны, является ключевым логистическим узлом для поставок военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ, порт Южный, выполняющий аналогичные функции, и порт Измаил, обозначенный как важнейший альтернативный логистический узел для украинских сил на Дунае.

На этих объектах поражению подверглись места хранения вооружения и военной техники, резервуары для горюче-смазочных материалов, а также инфраструктура, задействованная в разгрузке грузов военного назначения.

Согласно информации украинского издания «Страна.ua», средства противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты «Искандер-М» в воздушном пространстве над Киевом.

В Минобороны отметили, что в ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.