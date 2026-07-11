Минобороны раскрыло подробности ночных ударов по объектам ВПК на Украине

В Одесской области удары были нанесены по трем портам. В их числе порт Черноморск, который, по данным Минобороны, является ключевым логистическим узлом для поставок военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ, порт Южный, выполняющий аналогичные функции, и порт Измаил, обозначенный как важнейший альтернативный логистический узел для украинских сил на Дунае.