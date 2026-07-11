Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский детектор дронов спас бойцов во время атаки под Северском

Деньги на оборудование собрали неравнодушные омичи.

Источник: Комсомольская правда

На славянском тактическом направлении в зоне СВО бойцы избежали попадания беспилотника противника. Устройство, зафиксировавшее приближение дрона-камикадзе, передал на фронт ОНФ в Омской области.

Как рассказали в организации, бойцы выполняли боевую задачу на славянском направлении, когда их действия едва не прервала атака вражеского беспилотника. В тот день военнослужащие осуществляли подвоз материальных средств и проводили ротацию в населенном пункте Северск.

Жизни бойцов спас детектор дронов, переданный им омичами — устройство своевременно зафиксировало сигнал приближающегося БПЛА. Получив предупреждение, военнослужащие мгновенно среагировали и поразили беспилотник ВСУ за секунды до его детонации. Дрон-камикадзе рухнул на землю и взорвался на расстоянии одного метра от автомобиля.

В результате происшествия никто из бойцов не пострадал.

Узнать больше по теме
Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение
В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
Читать дальше