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ПВО сбила две авиабомбы, две крылатые ракеты и 445 БПЛА ВСУ за сутки

За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны было уничтожено 445 беспилотных летательных аппаратов, две крылатые ракеты и две авиационные бомбы Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

Источник: Новости Mail

Как уточняется в заявлении оборонного ведомства, «средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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