ПВО сбила две авиабомбы, две крылатые ракеты и 445 БПЛА ВСУ за сутки

Как уточняется в заявлении оборонного ведомства, «средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
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