Призывники Татарстана могут заменить срочную службу контрактной

Кроме того, с 1 июля текущего года призывники, уже находящиеся на срочной службе, вправе заключить контракт непосредственно в своей воинской части. Им полагается единовременная выплата — до 2,9 миллиона рублей. Сумма складывается из 2,5 миллиона рублей от Татарстана и 400 тысяч рублей от Министерства обороны РФ. Такой размер выплаты — один из самых высоких в стране и в Приволжском федеральном округе.