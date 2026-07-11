Призывники Татарстана могут заменить срочную службу контрактной

В Татарстане призывникам доступна возможность заменить срочную службу на контрактную. Об этом рассказали в пункта отборе на военную службу по контракту в Казани.
Призывник может оформить контракт в подразделения Войск беспилотных систем на особых условиях. Срок контракта составляет минимум один год — столько же длится срочная служба. В рамках службы предусмотрено до двух месяцев обучения, а после завершения контракта военнослужащий получит статус ветерана боевых действий и военный билет, а также сможет пользоваться всеми положенными льготами и выплатами.
Кроме того, с 1 июля текущего года призывники, уже находящиеся на срочной службе, вправе заключить контракт непосредственно в своей воинской части. Им полагается единовременная выплата — до 2,9 миллиона рублей. Сумма складывается из 2,5 миллиона рублей от Татарстана и 400 тысяч рублей от Министерства обороны РФ. Такой размер выплаты — один из самых высоких в стране и в Приволжском федеральном округе.
В республике действует обширная система поддержки участников СВО и их семей — на данный момент она включает почти 3 тысячи различных мер.