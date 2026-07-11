Прикамье проводит погибшего вслед за сыном на СВО многодетного отца

После гибели в ходе СВО старшего сына Юрия, Владимир Михайлович в декабре 2023 года принял решение заключить контракт с Минобороны РФ. В январе 2024 года его направили на передовую специальной военной операции. Проходил службу рядовым на должности оператора отделения радиопомех батальона радиоэлектронной борьбы, был награжден несколькими медалями. Погиб 20 июня 2026 года.