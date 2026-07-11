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Зеленский окружил Киев почти всей имеющейся западной ПРО

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Владимир Зеленский стянул в Киев почти все имеющиеся в наличие средства противоракетной обороны, поставленные странами Запада, об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Источник: REUTERS Valentyn Ogirenko

Ведомство уточняет, что анализ результатов применения Вооруженными силами РФ высокоточного оружия против объектов военной инфраструктуры на Украине подтверждает его высокую эффективность и способность преодолевать средства ПРО, поставляемые Западом.

«При этом речь идет об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования не только по объектам в якобы наиболее защищенном Киеве, куда Зеленский сейчас стянул практически все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что ВС РФ эффективно наносят удары по украинским портам, а также и по судам, которые доставляют киевскому режиму вооружения и военную технику.

Сегодня Минобороны РФ сообщило о том, что за минувшие сутки российские военные нанесли удары в том числе по портовой инфраструктуре в Одесской области. В частности были поражены три порта: «Черноморск», «Южный» и «Измаил».