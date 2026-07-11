Зеленский окружил Киев почти всей имеющейся западной ПРО

Ведомство уточняет, что анализ результатов применения Вооруженными силами РФ высокоточного оружия против объектов военной инфраструктуры на Украине подтверждает его высокую эффективность и способность преодолевать средства ПРО, поставляемые Западом.
«При этом речь идет об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования не только по объектам в якобы наиболее защищенном Киеве, куда Зеленский сейчас стянул практически все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны», — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что ВС РФ эффективно наносят удары по украинским портам, а также и по судам, которые доставляют киевскому режиму вооружения и военную технику.
Сегодня Минобороны РФ сообщило о том, что за минувшие сутки российские военные нанесли удары в том числе по портовой инфраструктуре в Одесской области. В частности были поражены три порта: «Черноморск», «Южный» и «Измаил».