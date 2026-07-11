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ТАСС: в ВСУ за два года мобилизовали порядка 1 млн человек

Киевский режим признает, что ежемесячно в стране мобилизуют около 30 тыс. человек, сообщили в российских силовых структурах.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Около 1 млн человек было мобилизовано в ВСУ с июля 2024 года, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Любопытно, что киевский режим признает, что ежемесячно в стране мобилизуют около 30 тыс. человек (за год почти 500 тыс). Таким образом, с июля 2024 года в ВСУ было мобилизовано около миллиона человек — оценочная численность сегодняшней украинской армии», — сказал собеседник агентства.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.