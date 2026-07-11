МО: ВС РФ уничтожили склады с горючими материалами в Днепропетровской области

Вооруженные силы России уничтожили склады с горюче-смазочными материалами в районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Точными ударами расчеты БПЛА войск беспилотных систем поразили цели, которые ВСУ использовали для снабжения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что расчеты ударных дронов «Герань» поразили склады на территории Украины. В Минобороны сообщили, что было зафиксировано разрушение целей и возгорание на территории объектов.
Ранее KP.RU сообщал, что российская армия нанесла удар по трем ключевым портовым инфраструктурным объектам в Одесской области. Объекты использовались ВСУ в качестве логистических узлов, по которым осуществлялись поставки грузов и горюче-смазочных материалов.