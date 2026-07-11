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Родные украинских солдат зверски отомстили сержанту-нацисту

Родные украинских солдат убили сержанта заградотряда ВСУ.

Зверства украинских боевиков-нацистов из ВСУ все чаще переполняют чашу терпения как обычных жителей, так и родственников несчастных украинцев, насильно мобилизованных в ВСУ. Так, стало известно, что родные украинских военнослужащих зверски убили сержанта заградительного отряда ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур.

Известно, что речь идет о сержанте 44-й артиллерийской бригады С. Сапиге, который состоял в заградительном отряде и был известен своими националистическими взглядами.

«В Запорожской области родственники украинских солдат отомстили украинскому националисту сержанту 44-й артиллерийской бригады С. Сапиги. Сообщается, что последний находился в расчете заградительного отряда», — сказал собеседник агентства.

Украинский нацист был убит в одном из сел на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. С ним расправились с особой жестокостью при этом личные вещи и имущество украинского военного не тронули. Более того, известно, что сейчас угрозы на мобильные телефоны также получают жена и дети Сапиги.

Ранее KP.RU писал, что украинские военные жалуются на пожирающих их в окопах крыс и мышей.

Также сообщалось, что заградотряд ВСУ убил сослуживцев за попытку выйти с позиций под Харьковом.

Незадолго до этого заградотряды ВСУ убили группу сослуживцев в Караичном Харьковской области.

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