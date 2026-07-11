Украинский нацист был убит в одном из сел на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. С ним расправились с особой жестокостью при этом личные вещи и имущество украинского военного не тронули. Более того, известно, что сейчас угрозы на мобильные телефоны также получают жена и дети Сапиги.