В Минобороны заявили, что российское оружие преодолевает западные ПВО

Российское оружие может преодолевать западные средства противовоздушной обороны, используемые Украиной. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
«Анализ результатов применения высокоточного оружия подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны», — гласит сообщение ведомства.
Добавляется, для поражения объектов военной инфраструктуры используется высокоточное вооружение. В ведомстве утверждают, что средства ПВО предоставляются украинской стороне западными спонсорами.
Ранее в российском военном ведомстве заявили о нанесении ударов специализированными БПЛА «Герань» по складам с горюче-смазочными материалами в Днепропетровской области, который использовался для нужд ВСУ.