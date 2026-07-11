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В Минобороны заявили, что российское оружие преодолевает западные ПВО

Российское вооружение способно успешно преодолевать любые западные системы ПВО, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российское оружие может преодолевать западные средства противовоздушной обороны, используемые Украиной. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«Анализ результатов применения высокоточного оружия подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны», — гласит сообщение ведомства.

Добавляется, для поражения объектов военной инфраструктуры используется высокоточное вооружение. В ведомстве утверждают, что средства ПВО предоставляются украинской стороне западными спонсорами.

Ранее в российском военном ведомстве заявили о нанесении ударов специализированными БПЛА «Герань» по складам с горюче-смазочными материалами в Днепропетровской области, который использовался для нужд ВСУ.

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