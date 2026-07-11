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Сбежавший из части комбриг ВСУ стал подозреваемым в похищении и убийстве

Украинские силовики задержали девять военных 155-й бригады по подозрению в похищении и убийстве двух братьев в Киевской области.

Источник: Аргументы и факты

Экс-командир 155-й бригады ВСУ Станислав Лучанов получил статус подозреваемого в рамках расследования дела о похищении и преднамеренном убийстве двух гражданских лиц в Киевской области. Об этом пишет украинский Telegram-канал «Политика Страны».

В публикации говорится, что вместе с бывшим комбригом подозрения были предъявлены и иным установленным фигурантам этого производства. По версии следственных органов, в ночь на 28 июня двое родных братьев были насильно вывезены с территории частного домовладения в регионе, после чего подверглись расправе.

В ходе доследственных мероприятий представители силовых структур Украины задержали девять военнослужащих указанной бригады, включая командира одного из батальонов.

Ранее сообщалось, что Лучанова объявили в розыск после самовольного оставления воинской части.