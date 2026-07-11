Сбежавший из части комбриг ВСУ стал подозреваемым в похищении и убийстве

В публикации говорится, что вместе с бывшим комбригом подозрения были предъявлены и иным установленным фигурантам этого производства. По версии следственных органов, в ночь на 28 июня двое родных братьев были насильно вывезены с территории частного домовладения в регионе, после чего подверглись расправе.