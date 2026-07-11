Девять человек пострадали при атаке ВСУ на рейсовый автобус в ДНР

ВСУ атаковали рейсовый автобус в Донецкой Народной Республике, в результате чего пострадали девять человек. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
«В Старобешевском муниципальном округе на автодороге Донецк — Новоазовск — Седово вблизи пгт. Старобешево при атаке на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Новый Свет — Донецк, ранены 9 человек», — написал он в мессенджере Max.
Пушилин добавил, что в Мангушском муниципальном округе на трассе Урзуф — Ялта под атаку попал грузовой автомобиль. В результате погиб водитель 1962 года рождения.
Ранее KP.RU сообщал, что украинский дрон нанес удар по движущемуся автомобилю в Брянской области. Машина ехала по дороге в Погарском районе. По данным врио губернатора региона Егора Ковальчука, из-за атаки погиб мирный житель.