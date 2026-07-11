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В Одессе прогремела череда новых взрывов

На юге Украины слышны взрывы вечером 11 июля.

Источник: Комсомольская правда

На юге Украины, в Одессе, вновь прогремели взрывы. Об этом информирует издание «Общественное. Новости».

Напомним, подобная информация о взрывах ранее уже поступала из Одессы и Одесской области. Новая серия взрывов также была зафиксирована в Запорожье. При этом в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Днем 11 июня взрыв был зафиксирован в Сумах на севере Украины. Еще два взрыва прогремели в Чернигове, также расположенном на севере страны. Кроме того, утром взрывы и возгорания были отмечены в трех районах Киева — Соломенском, Дарницком и Днепровском.

Накануне ВС РФ поразили высокоточным оружием киевские заводы ВПК. В Минобороны уточнили, что в атаке участвовали ракеты большой дальности наземного и воздушного запуска, а также беспилотники.

Помимо этого, российские военные ликвидировали хранилища горюче-смазочных материалов в районе села Губиниха в Днепропетровской области.

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