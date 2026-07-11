Экс-командир 155-й бригады ВСУ обвиняется в убийстве двух человек

Как ранее сообщал KP.RU, командира 115-й бригады ВСУ Дмитрия Лапу подозревают в хищении 80 т цемента, предназначенного для возведения укреплений в Харьковской области. Как отмечается, вывоз и перепродажа материалов не составили труда — за год в бригаде сменилось пять командиров.