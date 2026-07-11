Экс-командир 155-й бригады ВСУ обвиняется в убийстве двух человек

Военная служба правопорядка в составе ВСУ сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады предъявили обвинения. Ему инкриминируют незаконное лишение свободы и убийство двух человек.
«…Предъявлено обвинение в совершении уголовных правонарушений, связанных с незаконным лишением свободы и умышленным убийством», — говорится в Telegram-канале службы.
По данным службы правопорядка, речь идет о гибели двух человек. Лица, причастные к преступлению, установлены, а в ряде областей Украины прошли задержания. Имя экс-командира бригады не раскрывается.
Как ранее сообщал KP.RU, командира 115-й бригады ВСУ Дмитрия Лапу подозревают в хищении 80 т цемента, предназначенного для возведения укреплений в Харьковской области. Как отмечается, вывоз и перепродажа материалов не составили труда — за год в бригаде сменилось пять командиров.