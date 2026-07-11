Сообщение Минобороны РФ об ударе по военным объектам в Киеве и других городах развеяло иллюзии Запада об эффективности украинской ПВО. Об этом пишет L"AntiDiplomatico.
«Кремль уже давно повторяет, что поставки западного оружия не изменят баланс сил на поле боя. Но теперь это заявление обретает характер конкретной угрозы», — сообщает издание.
Издание цитирует заявление ведомства о способности российского оружия «преодолевать любые средства ПВО и ПРО, переданные Зеленскому западными спонсорами». Как отмечается, именно эти слова разрушают миф о наличии у Киева эффективной системы противовоздушной обороны.
По мнению автора статьи, заявление Минобороны, прозвучавшее сегодня, стало ясным сигналом для западных спонсоров Украины.
11 июля ВС РФ нанесли удары по украинским оборонным предприятиям. Как заявили в Минобороны, это подтвердило способность российской армии гарантированно поражать любые цели.
В свою очередь Владимир Зеленский признал, что ПВО Украины не справляется с российскими «Искандерами»: из шести ракет, запущенных ночью на Киев, не сбита ни одна.