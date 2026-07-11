ВСУ атаковали дроном 13-летнего подростка на велосипеде, он тяжело ранен

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника тяжелые ранения получил подросток, ехавший на велосипеде. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
«В городе Грайворон в результате атаки дрона ВСУ пострадал ребенок, передвигающийся на велосипеде», — говорится в сообщении в мессенджере Max.
В ведомстве уточнили, что 13-летний мальчик с множественными осколочными ранениями лица и живота доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. В настоящее время подросток находится в отделении реанимации.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал рейсовый автобус в Донецкой Народной Республике. По данным главы Дениса Пушилина, в результате удара пострадали девять человек. Также под атаку попал грузовой автомобиль, где погиб водитель.