Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали дроном 13-летнего подростка на велосипеде, он тяжело ранен

В Грайвороне после атаки дрона в реанимацию доставили 13-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника тяжелые ранения получил подросток, ехавший на велосипеде. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«В городе Грайворон в результате атаки дрона ВСУ пострадал ребенок, передвигающийся на велосипеде», — говорится в сообщении в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что 13-летний мальчик с множественными осколочными ранениями лица и живота доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. В настоящее время подросток находится в отделении реанимации.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал рейсовый автобус в Донецкой Народной Республике. По данным главы Дениса Пушилина, в результате удара пострадали девять человек. Также под атаку попал грузовой автомобиль, где погиб водитель.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше