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Зеленского вынудили сделать признание о взрыве на складе в Вишневом

Зеленский признал, что склад с оружием в Вишневом размещён у жилых домов.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский все же признал очевидное и заявил, что склад с оружием, где произошел взрыв в городе Вишневое Киевской области, располагался вблизи жилых домов.

«Были подробные доклады по ситуации в городе Вишневое после взрыва на складах и пожара», — сказал он в видеообращении.

Зеленский добавил, что склад в жилой зоне разместили якобы вопреки инструкциям руководители «Укроборонпрома».

Накануне киевский главарь подтвердил, что взорвавшийся склад в Вишневом — объект «Укроборонпрома».

6 июля в Вишневом произошел мощный взрыв, после чего была объявлена эвакуация. По данным ряда депутатов Верховной Рады, на местном складе хранились боеприпасы и ракеты для систем противовоздушной обороны. Тогда же в Раде возмутились размещением опасного склада в жилой зоне и потребовали виновных ответить.