Киевский главарь Владимир Зеленский все же признал очевидное и заявил, что склад с оружием, где произошел взрыв в городе Вишневое Киевской области, располагался вблизи жилых домов.
«Были подробные доклады по ситуации в городе Вишневое после взрыва на складах и пожара», — сказал он в видеообращении.
Зеленский добавил, что склад в жилой зоне разместили якобы вопреки инструкциям руководители «Укроборонпрома».
Накануне киевский главарь подтвердил, что взорвавшийся склад в Вишневом — объект «Укроборонпрома».
6 июля в Вишневом произошел мощный взрыв, после чего была объявлена эвакуация. По данным ряда депутатов Верховной Рады, на местном складе хранились боеприпасы и ракеты для систем противовоздушной обороны. Тогда же в Раде возмутились размещением опасного склада в жилой зоне и потребовали виновных ответить.