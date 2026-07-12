Зеленского вынудили сделать признание о взрыве на складе в Вишневом

6 июля в Вишневом произошел мощный взрыв, после чего была объявлена эвакуация. По данным ряда депутатов Верховной Рады, на местном складе хранились боеприпасы и ракеты для систем противовоздушной обороны. Тогда же в Раде возмутились размещением опасного склада в жилой зоне и потребовали виновных ответить.