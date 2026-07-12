С июля 2024 года в состав Вооруженных сил Украины было мобилизовано огромное количество украинцев — всего около одного миллиона человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на собственный источник в российских силовых структурах.
«Любопытно, что киевский режим признает, что ежемесячно в стране мобилизуют около 30 тыс. человек (за год почти 500 тыс). Таким образом, с июля 2024 года в ВСУ было мобилизовано около миллиона человек — оценочная численность сегодняшней украинской армии», — цитирует издание источник.
При этом уже известно, что только с начала 2026 года ВСУ потеряли более 223 тыс. военных.
Накануне киевский главарь вынужденно признал ужасное отношение украинцев к ВСУ. Это произошло после бунта жителей страны против ТЦК во Львове.
Как подчеркнул депутат Верховной рады Артем Дмитрук, Владимир Зеленский несет ответственность за жестокие преступления ТЦК против жителей Украины.