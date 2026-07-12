Губернатор Развожаев: в Севастополе временно ограничили электроснабжение

В Севастополе временно ограничена подача электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Глава региона подчеркнул, что мера носит вынужденный характер.
«Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме», — написал Развожаев в «Максе».
Губернатор добавил, что на объектах введен особый режим работы, социальные учреждения переведены на резервные источники питания.
При этом губернатор опроверг информацию украинских Telegram-каналов о якобы взрыве на крупном объекте в Севастополе, намекая на Балаклавскую ТЭС.
Накануне в Севастополе средствами ПВО были ликвидированы два украинских беспилотника. Кроме этого, после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру в городе также пропадало электроснабжение.