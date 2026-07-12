Российский боец сорвал подготовку атаки ВСУ

Российский военный, младший лейтенант Андрей Иванов во время одного из эпизодов СВО обнаружил с помощью дрона замаскированное скопление техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе ведения воздушной разведки, управляя БпЛА, Андрей Иванов вскрыл хорошо замаскированное скопление техники ВСУ, сосредоточенное для наступления на позиции российских войск», — говорится в сообщении.
Полученные координаты Иванов передал на командный пункт. После подразделения ВС РФ нанесли по выявленным объектам удар. Во время работы артиллерии младший лейтенант продолжал вести видеоконтроль и корректировал действия расчетов.
Ранее KP.RU сообщал, что российские военные уничтожили склады с горюче-смазочными материалами в районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области. Расчеты ударных дронов «Герань» поразили объекты, на территории которых было зафиксировано возгорание.