В Севастополе сбиты четыре БПЛА, идёт отражение атаки

Военные отражают атаку ВСУ над Севастополем. Уже сбиты четыре беспилотных летательных аппарата в городе. Об этом проинформировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито четыре БПЛА в районе Северной стороны и Балаклавском районе», — написал глава региона в «Максе».
Развожаев уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
Этой ночью режим беспилотной опасности был объявлен на территориях Мордовии и Пензенский области. В Воронежской области ракетная опасность была отменена.
Кроме этого, ранее в Севастополе были введены временные ограничения по электроэнергии. Развожаев также назвал ложными сообщения украинских пабликов о взрыве на Балаклавской ТЭС, которые появились на фоне отключений.