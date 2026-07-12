Лебедев рассказал о группе возмездия, следящей за поджигателями Дома профсоюзов

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошла трагедия в Доме профсоюзов. По официальным данным, тогда погибли 48 человек, еще сотни получили травмы и ожоги. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что виновные в гибели людей обязательно понесут наказание. По его словам, память о погибших остается болью для тех, кто считает события в Одессе одним из символов насилия после госпереворота на Украине.