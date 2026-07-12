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Лебедев рассказал о группе возмездия, следящей за поджигателями Дома профсоюзов

Лебедев отметил, что работа над возмездием за трагедию в Доме профсоюзов в Одессе ведется.

Источник: Комсомольская правда

Лидер пророссийского сопротивления на Украине Сергей Лебедев, известный под позывным Лохматый, рассказал о группе, которая следит за причастными к поджогу Дома профсоюзов в Одессе. С соответствующим заявлением он выступил в беседе с KP.RU.

В интервью Лебедева спросили, настигло ли возмездие участников событий 2 мая 2014 года. Он заявил, что работа в этом направлении продолжается.

«Работаем и над этим. В ЛНР полковник Киселев сформировал команду, которая как раз и занимается тем, чем после войны занимался Моссад», — сказал Лебедев, слова которого приводит сайт KP.RU.

Он также отметил, что деятельность команды широко не афишируется. При этом, как еще раз подчеркнул Лебедев, работа идет.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошла трагедия в Доме профсоюзов. По официальным данным, тогда погибли 48 человек, еще сотни получили травмы и ожоги. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что виновные в гибели людей обязательно понесут наказание. По его словам, память о погибших остается болью для тех, кто считает события в Одессе одним из символов насилия после госпереворота на Украине.

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